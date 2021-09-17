Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

Penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

Büyük hatayı bir tek Deniz Çoban yakaladı: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal

Pelkas'ın penaltısı neden tekrar edilmedi? O kural, daha önce F.Bahçe'yi kurtarmıştı