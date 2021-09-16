Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ilk maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-62 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayarak ilk çeyreği 22-14 önde bitiren Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 33-26 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte direnç gösteren Türk Telekom, farkı bu periyot sonunda 4'e (54-40) kadar indirse de sarı-lacivertliler dördüncü çeyrekte kontrolü tekrar eline alıp, müsabakadan 83-62 galip ayrıldı.

Günün ikinci maçında Galatasaray Nef-TOFAŞ karşı karşıya gelecek.