Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Haberler Spor
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Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı uzatmalarda 91-90 mağlup etti.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı uzatmalarda 91-90 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki günün ikinci karşılaşmasının ilk çeyreğini 22-14 önde bitiren Gaziantep Basketbol, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 37-28 önde girdi.

Gaziantep ekibi, üçüncü çeyrekte 63-52'lik skorla farkı çift hanelerde tutmayı başarsa da son periyotta iyi performansla geri dönüşe imza atan TOFAŞ, 26 sayı üreterek skoru 78-78'e getirdi ve maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmalarda Gaziantep Basketbol rakibine tekrar üstünlük sağladı ve salondan 91-90 galip ayrıldı.

Turnuvanın ikinci gününde, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve Galatasaray Nef-TOFAŞ karşılaşmaları oynanacak.

Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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Haber: Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Haberler Spor
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