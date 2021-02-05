Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı D ve E gruplarındaki mücadele, yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak.

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı D ve E gruplarındaki mücadele, yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak.

Karşılaşmalar Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye'nin de yer aldığı E Grubu'nda yarın saat 18.00'de Sırbistan ile Litvanya karşı karşıya gelecek.

Grubundaki 3 maçı da kazanan Sırbistan, şampiyonaya gitmeyi daha önce garantilemişti. Türkiye'nin ikinciliği garantilediği E Grubu'nda 3 maçını da yitiren Litvanya son sırada bulunuyor.

D Grubu'nda ilk sırada şampiyonaya çıkacak takım da yarınki karşılaşmalar sonunda belli olacak. Günün ilk mücadelesinde saat 15.00'te Danimarka ile Çekya karşı karşıya gelecek. İtalya-Romanya karşılaşması ise saat 21.00'de oynanacak.

Bu grupta Çekya ile İtalya, dörder galibiyet ve yenilgiyle ilk iki sırayı paylaşıyor. D Grubu'nda Danimarka ile Romanya'nın birer galibiyet ile dörder yenilgisi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan