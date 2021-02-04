Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

04.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:28
Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Ahmet CömertHakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Steve Bittner (Almanya), Thomas Bissuel (Fransa)Litvanya: Sulske 1, Nacickaite 17, Timofejeva, Petronyte 9, Miskiniene 2, Jocyte 8, Labuckiene 15, Zdaneviciute 3, Kazociunaite, MiknaiteTürkiye: Asena Yalçın 3, Pelin Bilgiç 12, Olcay Çakır...

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Steve Bittner (Almanya), Thomas Bissuel (Fransa)

Litvanya: Sulske 1, Nacickaite 17, Timofejeva, Petronyte 9, Miskiniene 2, Jocyte 8, Labuckiene 15, Zdaneviciute 3, Kazociunaite, Miknaite

Türkiye: Asena Yalçın 3, Pelin Bilgiç 12, Olcay Çakır Turgut 11, Tuğçe Canıtez 3, Holingsvorth 5, Bahar Çağlar Ökten 2, Şerife Onar 10, Sevgi Uzun 5, Gizem Yavuz 10, Gökşen Fitik, Melis Gülcan 2, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 9-19

Devre: 29-33

3. Periyot: 36-54

Diskalifiye: 33.14 Ceyhun Yıldızoğlu (Başantrenör) (Türkiye)

Basketbol 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. hafta maçında Türkiye, İstanbul'da oynanan karşılaşmada Litvanya'yı 67-55 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve Sırbistan ile Litvanya arasında oynanacak son maç öncesi grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Grup liderliği daha önce kesinleşen Sırbistan'ın gitmeyi garantilediği Avrupa Şampiyonası'na gruplarında ilk sırada yer alan takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi de vize alacak.

Elemelerde 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakaların ardından en iyi 5 grubun ikincisi belli olacak.

Karşılaşmaya 10-0'lık seriyle başlayan Türkiye, boş atışlardan yararlanamayan Litvanya önünde 7. dakikayı 15-6 üstün geçti. A Milli Takım, ilk çeyreği de 19-9 önde tamamladı.

İkinci periyoda Litvanya daha iyi başladı. Pota altından skor üreten yeşil-beyazlılar, 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 18-21. Türkiye, boyalı alanı iyi savunan Litvanya karşısında dış atışlara yöneldi ancak sayı bulmakta zorlandı. Yeşil-beyazlılar, 16. dakikada beraberliği yakaladı: 24-24. Toparlanan ve kısa oyuncularıyla basketler bulan ay-yıldızlı takım, 17. dakikayı 31-26 önde geçti. Türkiye, devreyi 33-29 üstün kapattı.

Ay-yıldızlı takım, ikinci yarıya pota altından bulduğu basketlerle etkili bir başlangıç yaptı. Türkiye, Pelin Bilgiç'in orta mesafeli basketiyle 25. dakikayı 42-33 önde bitirdi. Çeyreğin ortalarında oyunda tempo yükseldi. Skor üretmekte zorlanan Litvanya karşısında etkili olan A Milli Takım, 28. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 33-47. Savunmada ritmini bulan Türkiye, bu çeyrekte rakibine yalnızca 7 sayı şansı verdi. Milliler, final periyoduna 18 sayılık (36-54) avantajla gitti.

Son çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, 36. dakikayı 63-46 üstün geçti. Üstünlüğünü koruyan Türkiye karşılaşmayı 67-55 kazandı.

A Milli Takım'da Pelin Bilgiç 12, Olcay Çakır Turgut 11, Şerife Onar ve Gizem Yavuz 10'ar sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.

Litvanya'da ise Kamile Nacickaite 17, Giedre Labuckiene 15 sayı kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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