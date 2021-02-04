Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Romanya: Ghizila 8, Pavel 2, Walker 10, Podar 5, Marginean 14, Popescu, Filip, Armanu, Sipos 9, Ghita, Orban, Lenart 4

Çekya: Vorackova 12, Bartakova 6, Elhotova 11, Stoupalova 10, Reisingerova 25, Brezinova 8, Hejdova 8, Hanusova 15, Adamcova 3, Vyoralova 2, Sipova, Matuskova

1. Periyot: 8-32

Devre: 25-58

3. Periyot: 41-76

Basketbol 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Çekya, İstanbul'da oynanan mücadelede Romanya'yı 100-52 yendi.

Çekya, bu sonuçla 4. galibiyetini aldı. Romanya ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Çekya, birinci periyodu 32-8, ilk yarıyı 58-25 önde kapattı.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Çekya, üçüncü çeyreğini 76-41 önde tamamladığı karşılaşmadan 100-52 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan