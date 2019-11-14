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Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Ranko ZeravicaHakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Alexey Davydov (Rusya), Kristaps Konstantinovs (Letonya) Sırbistan: Brooks 4, Crvendakic 14, Dabovic 16, Nevana Jovanovic, Milic 17, Bojovic 1, Butulija 3, Cado, Tina Jovanovic 4, SkoricTürkiye: Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez...

14.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:12
Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Ranko Zeravica

Hakemler: Andris Aunkrogers (), Alexey Davydov (), Kristaps Konstantinovs (Letonya)


Sırbistan: Brooks 4, Crvendakic 14, Dabovic 16, Nevana Jovanovic, Milic 17, Bojovic 1, Butulija 3, Cado, Tina Jovanovic 4, Skoric

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Ayşegül Günay Aladağ, Quanitra Hollingsworth 17, Cansu Köksal 8, Tilbe Şenyürek 5, Merve Aydın 2, Gizem Yavuz 6, Pelin Derya Bilgiç 6, Melis Gülcan, Kübra Erat

1. Periyot: 13-15

Devre: 27-25

3. Periyot: 44-39

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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