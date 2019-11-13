Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

13.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:48

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2021'in elemelerinde yarın 15 maç yapılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, E Grubu'nda Litvanya, Sırbistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk maçında yarın Sırbistan'a konuk olacak. Ranko Zeravica Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da oynanacak. Türkiye, ikinci karşılaşmasında ise 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Mersin'de Litvanya'yı ağırlayacak.

Aday kadro

Ay-yıldızlılarda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Ayşegül Günay Aladağ (Bellona Kayseri Basketbol), Kübra Erat (Birevim Elazığ İl Özel İdare), Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth (BOTAŞ), Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Gizem Yavuz (İzmit Belediyespor), Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin (OGM Ormanspor), Merve Aydın (Nantes Reze Basket)

Elemelerin statüsü

Elemelerde 33 takım, 9 grupta mücadele edecek.

Altı grupta dörder takım, 3 grupta üçer ekibin yer alacağı elemeler, bu sene 14 ve 17 Kasım, 12 ve 15 Kasım 2020, 4 ve 7 Şubat 2021 tarihlerinde olmak üzere 6 maç gününde tamamlanacak.

Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

Ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak.

Maç programı

Elemelerin ilk haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

18.00 Rusya-Bosna Hersek

19.00 Romanya-Danimarka

19.00 Sırbistan-Türkiye

19.30 Litvanya-Arnavutluk

20.00 İsrail-İsveç

20.15 Polonya-Büyük Britanya

20.45 Letonya-Hırvatistan

21.00 Almanya-Kuzey Makedonya

21.30 Hollanda-Macaristan

22.00 İsviçre-Estonya

22.10 Slovenya-Yunanistan

22.30 İtalya-Çekya

22.30 Belçika-Ukrayna

23.00 İzlanda-Bulgaristan

00.00 Portekiz-Finlandiya

Kaynak: AA