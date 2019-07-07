Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Fransa'yı 86-66 yenen İspanya, şampiyon oldu.

Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Fransa'yı 86-66 yenen İspanya, şampiyon oldu.
27 Haziran'da başlayan organizasyon, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final ve üçüncülük maçları ile sona erdi.
Final maçında İspanya, Fransa'yı 86-66 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Maçın en skorer ismi, İspanya adına 23 sayı kaydeden Marta Xargay oldu. İspanya, maçın ardından Belgrad Arena'da düzenlenen törende kupasını aldı.
Öte yandan, üçüncülük maçında Büyük Britanya'yı 81-55 yenen ev sahibi Sırbistan, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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