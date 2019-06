Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan sekiz karşılaşma tamamlandı.

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı Slovenya'ya 62-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini alırken, gruptaki diğer maçta Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı.

A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Letonya: 82 - Ukrayna: 74

İspanya: 67 - Büyük Britanya: 59

B Grubu:

Çekya: 71 - İsveç: 64

Karadağ: 53 - Fransa: 88

C Grubu:

Slovenya: 62 - Türkiye: 55

İtalya: 51 - Macaristan: 59

D Grubu:

Belçika: 61 - Belarus: 69

Sırbistan: 77 - Rusya: 63

Kaynak: AA