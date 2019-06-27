Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı.

Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı.

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı İtalya'ya 57-54 yenilirken, aynı gruptaki diğer maçta Macaristan Slovenya'yı 88-84 mağlup etti.

A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde oynanan tüm maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:
Büyük Britanya: 74 - Letonya: 60
Ukrayna: 77 - İspanya: 95
B Grubu:
İsveç: 67 - Karadağ: 51

Fransa: 74 - Çekya: 61
C Grubu:
Macaristan: 88 - Slovenya: 84
Türkiye: 54 - İtalya: 57
D Grubu:
Rusya: 54 - Belçika: 67
Belarus: 53 - Sırbistan: 55

Kaynak: AA
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