Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O ve P gruplarında oynanan ikinci maçların ardından 17-32'ncilik klasman mücadelesi sona erdi.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O ve P gruplarında oynanan ikinci maçların ardından 17-32'ncilik klasman mücadelesi sona erdi.
Türkiye, O Grubu'ndaki son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi ve turnuvayı 22. sırada tamamladı. Milliler, bu sıralamayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için eleme oynama hakkı kazandı.
Klasman maçlarında günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
O Grubu:
Japonya-Karadağ: 65-80
Türkiye-Yeni Zelanda: 101-102
|
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1
|Yeni Zelanda
|5
|3
|2
|497
|470
|8
|2
|Türkiye
|5
|2
|3
|434
|427
|7
|3
|Karadağ
|5
|1
|4
|370
|406
|6
|4
|Japonya
|5
|0
|5
|334
|464
|5
P Grubu:
Ürdün-Senegal: 79-77
Almanya-Kanada: 82-76
|
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1
|Almanya
|5
|3
|2
|409
|364
|8
|2
|Kanada
|5
|2
|3
|445
|413
|7
|3
|Ürdün
|5
|1
|4
|352
|482
|6
|4
|Senegal
|5
|0
|5
|330
|432
|5