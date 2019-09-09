Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

09.09.2019 13:04

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçlarında Karadağ, Japonya'yı 80-65, Ürdün ise Senegal'i 79-77 yendi.

O Grubu'nda Çin'in Dongguan kentinde Japonya-Karadağ maçı oynandı. Karadağ, ilk yarısını 40-33 önde kapattığı karşılaşmayı 80-65 kazandı.

Karadağ, turnuvaya ilk galibiyetini alarak veda ederken Japonya ise beşinci ve son maçını da kaybetti.

P Grubu'nda Şangay'da oynanan maçta ise Senegal, ilk yarısını 36-35 önde kapattığı karşılaşmada Ürdün'e 79-77 mağlup oldu.

Ürdün şampiyonaya ilk galibiyetini alarak veda etti, Senegal ise 5. ve son maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA