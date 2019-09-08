Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

08.09.2019 19:04

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

I Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen takımların maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi. Grupta Arjantin lider, Polonya ikinci oldu.

J Grubu'nda son 8'e kalan ekiplerin mücadelesinde ise İspanya, Sırbistan'ı 81-69 mağlup etti. İspanya'nın birinci olduğu grupta Sırbistan ikinci sırayı aldı.

Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

I Grubu:

Venezuela-Rusya: 60-69

Polonya-Arjantin: 65-91

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Arjantin 5 5 0 436 343 10 2. Polonya 5 4 1 383 373 9 3. Rusya 5 3 2 373 358 8 4. Venezuela 5 2 3 355 366 7

J Grubu: Porto Riko-İtalya: 89-94 İspanya-Sırbistan: 81-69

Takım Maç G M AS YS Puan 1. İspanya 5 5 0 395 319 10 2. Sırbistan 5 4 1 482 331 9 3. İtalya 5 3 2 431 371 8 4. Porto Riko 5 2 3 349 402 7

- Yarının programı

K Grubu:

11.30 Çekya-Yunanistan

15.30 ABD-Brezilya

L Grubu:

11.00 Dominik Cumhuriyeti-Litvanya

15.00 Fransa-Avustralya

Kaynak: AA