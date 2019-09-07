Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

07.09.2019 20:04
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

Turnuvanın 8. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

O Grubu:

Yeni Zelanda-Japonya: 111-81

Türkiye-Karadağ: 79-74

TakımMaçGMASYSPuan
1.Yeni Zelanda 422395325 6
2.Türkiye422333 369 6
3.Karadağ 404290 341 4
4.Japonya 404269384 4

P Grubu:

Kanada-Ürdün: 126-71

Almanya-Senegal: 89-78

TakımMaçGMASYSPuan
1.Almanya 4223272886
2.Kanada 422369 331 6
3.Senegal4042533534
4.Ürdün 404273 405

4

Yarının programı

M Grubu:

11.00 Fildişi Sahili-Güney Kore

15.00 Çin-Nijerya

N Grubu:

11.00 Tunus-Angola

15.00 İran-Filipinler

Kaynak: AA
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