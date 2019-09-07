Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

07.09.2019 19:56

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda K ve L Gruplarında ilk maçlar yapıldı.

K Grubu'nda Çekya, Brezilya'yı 93-71 mağlup ederken, ABD, Yunanistan'ı 69-53 yendi.

L Grubu'nda ise Avustralya, Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 ile geçerken, Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

K Grubu:

Brezilya-Çekya: 71-93

ABD-Yunanistan: 69-53

Takım Maç G M AS YS Puan 1. ABD 4 4 0 340 257 8 2. Çeyka 4 3 1 348 311 7 3. Brezilya 4 3 1 336 338 7 4. Yunanistan 4 2 2 319 305 6

L Grubu: Avustralya-Dominik Cumhuriyeti: 82-76 Fransa-Litvanya: 78-75

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Fransa 4 4 0 349 269 8 2. Avustralya 4 4 0 358 318 8 3. Litvanya 4 2 2 350 281 6 4. Dominik Cumhuriyeti 4 2 2 282 316 6

- Yarının programı

Yarınki ikinci tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I Grubu:

11.00 Venezuela-Rusya

15.00 Polonya-Arjantin

J Grubu:

11.30 Porto Riko-İtalya

15.30 İspanya-Sırbistan

Kaynak: AA