Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Salon: Shenzen Bay Spor MerkeziHakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Lizzka (Polonya)ABD: Harris 3, Mitchell 10, Walker 15, Barnes 9, Turner 8, Plumlee, Brown 8, White 9, Middleton 4, Smart 3Yunanistan: Calathes 5, Papapetrou 7, Papanikolaou,...
Salon: Shenzen Bay Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Lizzka (Polonya)
ABD: Harris 3, Mitchell 10, Walker 15, Barnes 9, Turner 8, Plumlee, Brown 8, White 9, Middleton 4, Smart 3
Yunanistan: Calathes 5, Papapetrou 7, Papanikolaou, Giannis Antetokounmpo 15, Printezis 6, Sloukas 13, Vasilopoulos, Bourousis 3, Larentzakis, Thanasis Antetokounmpo 1, Mantzaris 3, Papagiannis
1. periyot: 19-17
Devre: 38-29
3. periyot: 54-41
2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu mücadelesinde ABD, Yunanistan'ı 69-53 mağlup etti.
Bu sonuçla ABD, turnuvada oynadığı dördüncü maçtan da galip ayrıldı. Yunanistan ise organizasyondaki ikinci yenilgisini yaşadı.