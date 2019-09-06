Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

06.09.2019 18:28
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

Turnuvanın 7. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

M Grubu

Nijerya-Fildişi Sahili: 83-66

Çin-Güney Kore: 77-73

TakımMaçGMASYSPuan
1.Nijerya 422349 308 6
2.Çin 4222822796
3.Fildişi Sahili 4042553204
4.Güney Kore 4042813674

N Grubu

Angola-İran: 62-71

Tunus-Filipinler: 86-67

TakımMaçGMASYSPuan
1.Tunus 4222913026
2.İran 4132842975
3.Angola4132663495
4.Filipinler 4042774044

- Yarının programı

Yarınki klasman maçları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:

O Grubu

10.30 Yeni Zelanda-Japonya

14.30 Türkiye-Karadağ

P Grubu

11.00 Kanada-Ürdün

15.00 Almanya-Senegal

Kaynak: AA
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