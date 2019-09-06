Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarındaki ilk maçlar oynandı.

06.09.2019 18:26
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarındaki ilk maçlar oynandı.

I Grubu'nda Arjantin ve Polonya, J Grubu'nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı. Böylece dört takım da ikinci tur gruplarındaki son karşılaşmalar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.

I Grubu'nda Rusya ve Venezuela, J Grubu'nda da İtalya ve Porto Riko, çeyrek final şansını kaybetti.

Turnuvanın 7. günündeki ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

I Grubu

Polonya-Rusya: 79-74

Arjantin-Venezuela: 87-67

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin 440345 278 8
2.Polonya 4403182828
3.Rusya 4223042986
4.Venezuela 4222952976

J Grubu

Sırbistan-Porto Riko: 90-47

İspanya-İtalya: 67-60

TakımMaçGMASYSPuan
1.Sırbistan 4404132508
2.İspanya 4403142508
3.İtalya 4223372826
4.Porto Riko 4222603086

Yarının programı

Yarınki ikinci tur karşılaşmaları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:


K Grubu


11.30 Brezilya-Çekya

15.30 ABD-Yunanistan

L Grubu


11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti

15.00 Fransa-Litvanya

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.