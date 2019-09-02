Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

02.09.2019 20:14
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu

Venezuela-Fildişi Sahili: 87-71

Çin-Polonya: 76-79

TakımMaçGMASYSPuan
1.Polonya22-1591454
2.Çin2111461343
3.Venezuela2111561513
4.Fildişi Sahili2-21261572

B Grubu

Nijerya-Arjantin: 81-94

Kore-Rusya: 73-87

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin22-1891504
2.Rusya22-1691504
3.Nijerya2-21581762
4.Kore2-21421822

C Grubu

Tunus-İran: 79-67

Porto Riko-İspanya: 63-73

TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya22-1741254
2.Porto Riko2111461543
3.Tunus2111411683
4.İran2-21481622

D Grubu

İtalya-Angola: 92-61

Sırbistan-Filipinler: 126-67

TakımMaçGMASYSPuan
1.Sırbistan22-2311264
2.İtalya22-2001234
3.Angola2-21201972
4.Filipinler2-21292342

E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın

Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi)

11.30'da Japonya-Çekya

15.30 ABD-Türkiye

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

15.00 Brezilya-Yunanistan

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

15.30 Ürdün-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Avustralya-Senegal

14.30 Litvanya-Kanada

Kaynak: AA
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