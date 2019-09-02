Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Salon: Wukesong Spor SalonuHakemler: Matthew Leigh, Kallio (Kanada), Boris Krejic (Slovenya), Samir Abaakıl (Fas)Çin: Jiwei 7, Xiaochuan 7, Ailun 6, Qi 10, Jianlian 24, Abudurexiti, Shuo, Zhelin 10, Rui 9, Minghui 3, JunfeiPolonya: Cel 7, Hrycaniuk 4, Ponitka 25, Slaughter 22, Wacxynski...
Salon: Wukesong Spor Salonu
Hakemler: Matthew Leigh, Kallio (Kanada), Boris Krejic (Slovenya), Samir Abaakıl (Fas)
Çin: Jiwei 7, Xiaochuan 7, Ailun 6, Qi 10, Jianlian 24, Abudurexiti, Shuo, Zhelin 10, Rui 9, Minghui 3, Junfei
Polonya: Cel 7, Hrycaniuk 4, Ponitka 25, Slaughter 22, Wacxynski 4, Koszarek, Kulig 6, Sokolowski 3, Balcerowski 6, Olejniczak 2
1. Periyot: 25-15
Devre: 35-39
3. Periyot: 54-57
Normal Süre: 72-72
5 faulle çıkanlar: 34.01 Ailun, 34,51 Rui (Çin)
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Polonya, uzatmada ev sahibi Çin'i 79-76 mağlup etti.
Polonya üst üste ikinci galibiyetini alarak 2. tura yükselmeyi garantiledi. Çin ise ilk yenilgisini aldı.