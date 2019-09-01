Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

01.09.2019 18:20
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

Türkiye, E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi.

Turnuvanın ikinci gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

E Grubu

Türkiye-Japonya: 86-67

Çekya-ABD: 67-88

TakımMaçGMASYSPuan
1.ABD11-88672
2.Türkiye11-86672
3.Japonya1-167861
4.Çekya1-167881

F Grubu

Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102

Yunanistan-Karadağ: 85-60

TakımMaçGMASYSPuan
1.Yunanistan11-85602
2.Brezilya11-102942
3.Yeni Zelanda1-1941021
4.Karadağ1-160851

G Grubu

Dominik Cumhuriyeti-Ürdün: 80-76

Fransa-Almanya: 78-74

TakımMaçGMASYSPuan
1.Dominik Cum.11-80762
2.Fransa11-78742
3.Ürdün1-176801
4.Almanya1-174781

H Grubu

Kanada-Avustralya: 92-108

Senegal-Litvanya: 47-101

TakımMaçGMASYSPuan
1.Litvanya11-101472
2.Avustralya11-108922
3.Kanada1-1921081
4.Senegal1-1471011

3. günün programı

Turnuvanın 3. gününde yarın A, B, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.

Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)

11.00 Venezuela-Fildişi Sahili

15.00 Çin-Polonya

B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)

11.30 Nijerya-Arjantin

15.30 Güney Kore-Rusya

C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)

11.30 Tunus-İran

15.30 Porto Riko-İspanya

D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)

10.30 İtalya-Angola

14.30 Sırbistan-Filipinler

Kaynak: AA
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