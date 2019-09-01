Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
Türkiye, E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi.
Turnuvanın ikinci gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
E Grubu
Türkiye-Japonya: 86-67
Çekya-ABD: 67-88
|
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|ABD
|1
|1
|-
|88
|67
|2
|2.
|Türkiye
|1
|1
|-
|86
|67
|2
|3.
|Japonya
|1
|-
|1
|67
|86
|1
|4.
|Çekya
|1
|-
|1
|67
|88
|1
F Grubu
Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102
Yunanistan-Karadağ: 85-60
|
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Yunanistan
|1
|1
|-
|85
|60
|2
|2.
|Brezilya
|1
|1
|-
|102
|94
|2
|3.
|Yeni Zelanda
|1
|-
|1
|94
|102
|1
|4.
|Karadağ
|1
|-
|1
|60
|85
|1
G Grubu
Dominik Cumhuriyeti-Ürdün: 80-76
Fransa-Almanya: 78-74
|
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Dominik Cum.
|1
|1
|-
|80
|76
|2
|2.
|Fransa
|1
|1
|-
|78
|74
|2
|3.
|Ürdün
|1
|-
|1
|76
|80
|1
|4.
|Almanya
|1
|-
|1
|74
|78
|1
H Grubu
Kanada-Avustralya: 92-108
Senegal-Litvanya: 47-101
|
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Litvanya
|1
|1
|-
|101
|47
|2
|2.
|Avustralya
|1
|1
|-
|108
|92
|2
|3.
|Kanada
|1
|-
|1
|92
|108
|1
|4.
|Senegal
|1
|-
|1
|47
|101
|1
3. günün programı
Turnuvanın 3. gününde yarın A, B, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)
11.00 Venezuela-Fildişi Sahili
15.00 Çin-Polonya
B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)
11.30 Nijerya-Arjantin
15.30 Güney Kore-Rusya
C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)
11.30 Tunus-İran
15.30 Porto Riko-İspanya
D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)
10.30 İtalya-Angola
14.30 Sırbistan-Filipinler