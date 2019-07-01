Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İsveç ve Büyük Britanya, çeyrek finale yükseldi.

Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İsveç ve Büyük Britanya, çeyrek finale yükseldi.
Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, 2 çeyrek final eleme maçı oynandı.
İsveç, Letonya'yı 77-62 yenerek çeyrek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
Büyük Britanya da Karadağ'ı 92-71 mağlup ederek Macaristan ile eşleşti.
Yarınki çeyrek final eleme maçlarında Belçika ile Slovenya ve İtalya ile Rusya karşılaşacak.

Kaynak: AA
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