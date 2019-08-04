Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci maçında Romanya'yı 80-69 mağlup etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 40-26 üstün gitti. Milli takım, üçüncü çeyreğini 55-40 önde geçtiği karşılaşmadan 80-69 galip ayrılarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla C Grubu'nu 2 galibiyetle lider tamamlayan Türkiye, ikinci tura yükseldi.

Kaynak: AA