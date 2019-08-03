Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye ilk maçında, Kosova'yı 87-49 mağlup etti.

3.08.2019 22:24
Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye ilk maçında, Kosova'yı 87-49 mağlup etti.
Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.
Mücadelenin birinci çeyreğini 20-7 önde geçen milli takım, ilk yarıyı da 43-18 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 62-36 üstün tamamladığı karşılaşmadan 87-49 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.