Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye ilk maçında, Kosova'yı 87-49 mağlup etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Mücadelenin birinci çeyreğini 20-7 önde geçen milli takım, ilk yarıyı da 43-18 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 62-36 üstün tamamladığı karşılaşmadan 87-49 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 17.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA