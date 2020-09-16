Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
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Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Gaziantep Basketbol, Frutti Extra Bursaspor'u 86-74 yendi.

Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
16.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:44

Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Gaziantep Basketbol, Frutti Extra Bursaspor'u 86-74 yendi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan açılış maçında, Frutti Extra Bursaspor ile Gaziantep Basketbol takımları karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, iyi performans gösterdiği ilk çeyreği 25-13 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Frutti Extra Bursaspor savunmada yetersiz kalınca, maçın ilk yarısı Gaziantep temsilcisinin 43-33 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü periyotta daha kontrollü oynayan Frutti Extra Bursaspor, zaman zaman farkı eritmeyi başarsa da üçüncü periyot da Gaziantep Basketbol'un 62-55 üstünlüğüyle bitti.

Son çeyrekte iyi oyunu sürdüren Gaziantep Basketbol, karşılaşmadan 86-74 galip ayrıldı.

Turnuvanın ikinci gününde yarın Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ-Beşiktaş maçları oynanacak.

Kaynak: AA

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