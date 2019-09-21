Basketbol: 19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Turnuvası
19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde TOFAŞ'ı 83-77 yenen Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımı, birinci oldu.
19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde TOFAŞ'ı 83-77 yenen Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımı, birinci oldu.
Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001'de hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın finalinde TOFAŞ ile Lokomotiv Kuban karşılaştı.
Mücadelenin ilk periyodunu TOFAŞ, 21-19 önde kapattı. Devreyi 42-39 üstün tamamlayan Lokomotiv Kuban, üçüncü periyodu da 65-63 önde geçti.
Son çeyrekte de skor üstünlüğünü sürdüren Rusya temsilcisi, maçı 83-77 kazandı.
Dört gün süren Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nı Lokomotiv Kuban birinci, TOFAŞ ikinci, Darüşşafaka Tekfen üçüncü, Gaziantep Basketbol dördüncü, Bahçeşehir Koleji beşinci, OGM Ormanspor altıncı tamamladı.