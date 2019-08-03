Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibi İspanya oldu.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonadaki yarı final maçında ev sahibi Yunanistan ile İspanya karşı karşıya geldi.

İspanya, ilk yarısını 36-34 geride tamamladığı maçın üçüncü çeyreğinde sergilediği etkili oyunla Yunanistan'ı 70-54 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye ile İspanya arasındaki final maçı, yarın TSİ 21.15'te oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Slovenya'yı 72-64 yenerek 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 6. defa finale yükseldi.

Kaynak: AA