Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

SAMSUN (AA) - Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Galatasaray, Emlak Konut'u 72-35 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun faaliyet programı kapsamında Samsun'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şampiyonada Atatürk ve Mustafa Dağıstanlı Spor Salonlarında 7 gün boyunca 16 takım mücadele etti.

Finalde rakibi Emlak Konut'u 72-35 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Emlak Konut'un ikinci bitirdiği şampiyonada, Fenerbahçe üçüncü oldu.

Kaynak: AA