Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
SAMSUN (AA) - Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Galatasaray, Emlak Konut'u 72-35 yenerek şampiyon oldu.
SAMSUN (AA) - Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Galatasaray, Emlak Konut'u 72-35 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun faaliyet programı kapsamında Samsun'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Şampiyonada Atatürk ve Mustafa Dağıstanlı Spor Salonlarında 7 gün boyunca 16 takım mücadele etti.
Finalde rakibi Emlak Konut'u 72-35 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
Emlak Konut'un ikinci bitirdiği şampiyonada, Fenerbahçe üçüncü oldu.
Kaynak: AA
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