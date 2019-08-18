Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

18.08.2019 00:07

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'yı 70-61 yenen İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda İspanya, maçın ilk yarısını 32-20 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İspanya, karşılaşmayı 70-61 kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye'nin beşinci tamamladığı turnuvada Rusya'yı 73-68 mağlup eden İtalya ise üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA