Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu.

17.08.2019 17:53
Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı.
Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.

Kaynak: AA
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