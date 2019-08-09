Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

09.08.2019 17:36

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovenya'yı 74-52 mağlup etti.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda yer alan milliler, Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk çeyreği 23-8 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdüren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 18 sayılık avantajla girdi: 22-40.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü çeyreğini 57-42 önde geçtiği karşılaşmadan 74-52 galip ayrıldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın Litvanya ile yapacak.

Kaynak: AA