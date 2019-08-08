Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.
Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek.
Türkiye, organizasyonda C Grubu'nda Slovenya, Litvanya ve Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonadaki ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın, maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
15.15 Slovenya-Türkiye
10 Ağustos Cumartesi:
15.15 Türkiye-Litvanya
11 Ağustos Pazar:
19.45 Estonya-Türkiye