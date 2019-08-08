Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

08.08.2019 10:12

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.

Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek.

Türkiye, organizasyonda C Grubu'nda Slovenya, Litvanya ve Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonadaki ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın, maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

15.15 Slovenya-Türkiye

10 Ağustos Cumartesi:

15.15 Türkiye-Litvanya

11 Ağustos Pazar:

19.45 Estonya-Türkiye

Kaynak: AA