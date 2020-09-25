Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

25.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:18
Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Solon: Kadir HasHakemler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan SöylemezoğluFenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 3, Cheslek 6, Olcay Turgut 2, İdil Saçılır, Ayşe Yılmaz 5, Doğa Adıcan 2, Banu Şimşek 2, Sevgi Uzun 14, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 22, Zandalasini 11, Stokes 9Bellona Kayseri Basketbol:...

Solon: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 3, Cheslek 6, Olcay Turgut 2, İdil Saçılır, Ayşe Yılmaz 5, Doğa Adıcan 2, Banu Şimşek 2, Sevgi Uzun 14, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 22, Zandalasini 11, Stokes 9

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 5, Kiraz Keleş, Derya Bayar, Zeynep Kalbisağde, İlayda Derman, Melis Gülcan 10, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur 2, Cansu Çolak, Fatma Dikmen 4, Esra Ural Topuz 12, Harris 13

1. Periyot : 24-9

Devre: 39-24

3. Periyot: 50-39

Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 76-50 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Angela Merkel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Cem Yılmaz Meryem Uzerli Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Tisserand Can Bartu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 21:19:49. #1.15#
title