Basketbol: 13. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

21.09.2019 22:54

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aydın Karaçam, Kerem Yılmaz, Tolga Edis

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 3, İsmet Akpınar 10, Theodore, Djurisic 17, Samet Geyik 2, Ömer Utku Al, McKissic 9, Birkan Batuk 10, McAdoo 13, Burak Can Yıldızlı 3

Galatasaray Doğa Sigorta: Jones 5, Göksenin Köksal 3, Moore 12, Harrison 8, Ege Arar 4, Webster 6, Hasan Emir Gökalp, Yiğit Arslan 5, Can Korkmaz, Ayberk Olmaz 15, Auguste 10

1. Periyot: 17-12

Devre: 39-32

3. Periyot: 59-45

13. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası, Galatasaray Doğa Sigorta'nın şampiyonluğuyla tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun son gününde derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 68-67 mağlup ederken, gündüz yapılan müsabakada Türk Telekom, Teksüt Bandırma'yı 80-71 yendi.

Bu sonuçla, lig usulü oynanan turnuvada sarı-kırmızılı takım 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Djurisic'le etkili olan Beşiktaş Sompo Sigorta, birinci çeyreği 17-12 önde bitirdi.

İkinci periyodun başlarında Galatasaray Doğa Sigorta oyunda dengeyi sağladı. Ardından yeniden üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, boyalı alandan ürettiği sayılarla devreyi 39-32 önde kapattı.

İkinci yarıda hızlı hücumlardan sayılar bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, 29. dakikada farkı 16 sayıya (57-41) çıkardı. Tempolu oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, final periyoduna 59-45 önde gitti.

Son çeyrekte hücumda ve savunmada etkili oynayan Galatasaray Doğa Sigorta, 37. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 63-61. Son bölümü çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında Ayberk Olmaz'ın bitime 2 saniye kala pota altından kaydettiği basketle 68-67 öne geçti. Derbi mücadelesini sarı-kırmızılılar, 68-67 kazandı.

Turnuvayı Türk Telekom ikinci, Beşiktaş Sompo Sigorta üçüncü, Teksüt Bandırma ise dördüncü sırada tamamladı.

Öte yandan, derbi karşılaşmasını İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kararıyla sadece Türkiye Basketbol Federasyonu ve iki kulübün davetli listesindeki basketbolseverler tribünden takip etti.

Kaynak: AA