SAKARYA (İHA) - Sakarya U16 Erkekler Basketbol Liginde oynanan müsabakada basket sahası biranda boks ringine dönüştü. Sporcular arasında başlayan, tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sakarya U16 Erkekler Basketbol Liginde oynanan müsabakada saha biranda karıştı. Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya gelen Ant Spor ile Sakarya Gelişim Basketbol SK takımının oyuncularının arasında müsabaka esnasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik yerini kavgaya bırakınca basket sahası biranda adeta boks ringine dönüştü. Kavgaya genç sporcuların tribünlerde ki yakınları da dahil oldu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; sporcular arasında başlayan ve tribündeki seyircilerin de sahaya atlayarak karıştığı kavga anları yer aldı.

(Batuhan Saçar/İHA)