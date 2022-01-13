Basket maçı arasındaki tekerlekli sandalye dansçılarının gösterisi ilgi gördü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basket maçı arasındaki tekerlekli sandalye dansçılarının gösterisi ilgi gördü

Basket maçı arasındaki tekerlekli sandalye dansçılarının gösterisi ilgi gördü
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türk spor tarihinde ilk kez tekerlekli sandalye basketbol branşı ve tekerlekli sandalye dans branşını bir araya getirerek bir gösteri düzenlediklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türk spor tarihinde ilk kez tekerlekli sandalye basketbol branşı ve tekerlekli sandalye dans branşını bir araya getirerek bir gösteri düzenlediklerini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamada değerlendirmelerde bulunan Başkan Ergezen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi maçları kapsamında Beşiktaş-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü arasında oynanan müsabakada yapılan dans gösterisinin büyük beğeni topladığını belirtti.

İki branşın Türkiye'de ilk kez böylesi bir etkinlikte bir araya geldiğine dikkati çeken Ergezen, "Dansçılarımız maçın devre arasında serbest kategoride bireysel performanslar sahneledi. Tekerlekli sandalye basketbol ve tekerlekli sandalye dans branşlarımızı bir etkinlikte birleştirerek camiamızın dinamikliğini ve renkliliğini bir kez daha göstermiş olduk." dedi.

Ortaya çıkan görüntünün heyecan verici güzel bir an olduğunu anlatan Ergezen, şunları kaydetti:

"Bu projemizi çok kıymetli buluyorum. Çünkü hayatın tüm zorluklarına rağmen sporcularımız hayata bakışlarını sporla, dansla ifade ettiler, neşelerini birbirinden güzel müziklerle bizlerle paylaştılar. Birer rol model olarak onları geniş kitlelere ulaştırabilmenin mutluğunu yaşıyoruz. Engelli sporcularımız çok dinamik ve renkli üyeleri sahip olduğumuz zenginliği ekranları başındaki sporseverlere gösterme fırsatı yakaladı. Uygulamamızın devam etmesiyle daha çok engelli bireye ulaşarak sporcu sayımızı arttıracağımıza inanıyorum."

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere adını verecekler

Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere adını verecekler

 Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası gözyaşları içinde anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çalık'ı amcası gözyaşları içinde anlattı: Türkiye güzel bir evladını kaybetti

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title