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Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat

Başkent Ankara, yılın ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, satılan ürünler dünyanın 202 noktasına ulaştı.

Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat
09.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:01

Başkent Ankara, yılın ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, satılan ürünler dünyanın 202 noktasına ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ankara, ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapan şehirler arasında 5'inci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde başkentin ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azalarak 3 milyar 595 milyon 189 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Şehirden gerçekleştirilen dış satım şubat, mart, nisan ve mayıs boyunca aylık bazda düşüş kaydetmesinin ardından haziranda bir önceki aya göre yüzde 24,6 yükselerek 677 milyon 477 bin dolar oldu.

Başkentin ihracatı dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 tedbirlerinin yoğunlaştığı şubatta yüzde 1,5, martta yüzde 14,9, nisanda yüzde 17,1 ve mayısta yüzde 29 gerilemişti.

En büyük ihracat pazarı ABD

Ankaralı ihracatçılar geçen yılın ilk yarısında 197 ülke ve serbest ticaret bölgesine ürünlerini ulaştırırken, bu yılın aynı döneminde söz konusu rakam 202'ye yükseldi. Cebelitarık, Yeşil Burun Adaları, Dominik, Mayotte, Guam, Makao ve Esvatini geçen yıl ihracat yapılmayıp, bu yıl ürün satılan bölgeler arasında yerini aldı.

Ocak-haziran döneminde Ankara'nın ihracatında lider ülke 325,8 milyon dolarla ABD oldu.

Bu sıralamada ABD'yi 297,4 milyon dolarla Almanya, 252,8 milyon dolarla Çin, 155 milyon dolarla Irak ve 145,1 milyon dolarla İtalya takip etti.

İhracatı otomotiv, makine ve kimya sektörleri sırtladı

Başkentten yılın ilk yarısında sektörler bazında gerçekleştirilen dış satımda ilk sırayı yaklaşık 551,5 milyon dolarlık ürün satılan otomotiv alırken, makine ve aksamlarından 524,1 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinden 489,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Öte yandan, yılın ilk yarısında Ankara, savunma ve havacılık sanayisi sektöründen yapılan 330,9 milyon dolarlık ihracatla bu alanda en fazla dış satıma imza atan şehir olarak öne çıktı. Başkent, bu sektörde ülkenin toplam dış satımının yüzde 35,8'ini omuzladı.

TİM verilerine göre yılın ilk yarısında Ankara'nın sektörler ve ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracat şöyle (bin dolar):

1 Ocak - 30 Haziran
Sektör20192020Değişim (%)
Otomotiv endüstrisi640.308,6551.496,0-13,9
Makine ve aksamları599.144,9524.121,2-12,5
Kimyevi maddeler ve mamulleri 564.129,5489.275,4-13,3
Madencilik ürünleri331.239,3363.601,99,8
Çelik312.986,6333.565,76,6
Savunma ve havacılık sanayisi554.317,4330.859,3-40,3
Elektrik-elektronik223.832,9224.896,70,5
Demir ve demir dışı metaller 177.440,1208.292,117,4
İklimlendirme sanayisi97.684,7107.789,410,3
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri110.858,596.327,9-13,1
Hazır giyim ve konfeksiyon 34.171,584.734,0148,0
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 76.787,983.675,69,0
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri85.688,476.713,5-10,5
Meyve sebze mamulleri 35.309,142.009,819,0
Su ürünleri ve hayvansal mamuller23.749,225.870,08,9
Deri ve deri mamulleri 10.322,513.571,031,5
Mücevher9.456,610.243,48,3
Tekstil ve ham maddeleri6.155,07.410,720,4
Yaş meyve ve sebze 6.536,96.641,61,6
Halı 5.984,93.884,8-35,1
Zeytin ve zeytinyağı 3.490,52.937,0-15,9
Diğer sanayi ürünleri1.695,51.758,03,7
Kuru meyve ve mamulleri 1.306,81.651,326,4
Gemi ve yat1.276,31.418,711,2
Süs bitkileri ve mamulleri1.395,21.257,8-9,9
Fındık ve mamulleri 836,41.186,341,8
Toplam3.916.105,13.595.188,9-8,2

1 Ocak - 30 Haziran
Ülke20192020Değişim (%)
ABD354.292,7325.826,7-8,0
Almanya324.137,4297.384,4-8,3
Çin241.021,8252.749,64,9
Irak139.966,6155.008,110,7
İtalya171.307,6145.049,3-15,3
İngiltere117.851,7111.056,7-5,8
Rusya61.486,189.654,345,8
Hollanda101.062,789.529,4-11,4
Suudi Arabistan70.160,781.571,016,3
Fransa115.624,074.715,1-35,4
Diğer2.219.193,81.972.644,3-11,1
Toplam3.916.105,13.595.188,9-8,2

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: AA

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