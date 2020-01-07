Başkentten kısa kısa

07.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:25

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yolu kapalı mahalleleri bulunmadığını bildirdi.

Öntaş, yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçede kapalı mahalle yolu bulunmadığını, ilçe merkezinde de tüm yolları açtıklarını söyledi.

Hazır bekletilen ekiplerin karla mücadele çalışmasını başarıyla yürüttüğünü dile getiren Öntaş, "Ekiplerimiz öncelikle ilçe merkezinde anayolları ulaşıma açarken, ardından mahalle bağlantı yollarında karla mücadele çalışmasını başlattık. Ulaşılmayan mahallemiz kalmadı." dedi.

Gölbaşı'na mezbahane ve canlı hayvan pazarı yapılacak

Gölbaşı ilçesinde modern mezbahane, kurban kesim merkezi ile canlı hayvan pazarı yapılması için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye tarafından yapılacak modern Mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarı, Oğulbey Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerine kurulacak.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hayvan yetiştiricilerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarlayabilmeleri, adaklık kurban dahil tüm hayvanların hijyenik ve modern ortamda kesiminin gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla mezbahane, kurban kesim merkezi ve canlı hayvan pazarı kuracaklarını belirtti.

Yapılacak tesisin Avrupa standartlarına uygun olacağını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Ankara'da hayvancılığın merkezi Gölbaşı olacak. Böylece ilçemizin önemli sorunlarından birine daha neşter vurmuş olacağız. İlçemizde kayıtlı 129 bin 100 küçükbaş, 29 bin 400 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Çevre ilçelerimizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarını da göz önüne aldığımızda yapılacak tesisin ne denli büyük bir sorunu çözeceği ortadadır. Tesisin Gölbaşı'na çok büyük ekonomik katkıları ve yansımaları olacak. Çalışmaları Kurban Bayramı öncesinde bitirmeyi planlıyoruz."

Çubuk'ta zabıta, 2019 yılında 2592 denetim gerçekleştirdi

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl 1955 şikayeti sonuçlandırdığı, 2 bin 592 de denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, huzurlu ve sağlıklı bir Çubuk için 7 gün 24 saat görev yapan zabıta ekiplerinin geçen yıl 2 bin 592 denetim gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ayrıca vatandaşlardan gelen 1959 talep ve şikayetin 1955'inin değerlendirdiğini aktaran Demirbaş, denetimlerde öncelikle uyarıda bulunulduğunu, uyarıları dikkate almayanlara ise işlem yapıldığını kaydetti.

Çalışmalar kapsamında seyyar satıcılık yapılmasının önlenmesi amacıyla 7 kişiye toplam 171 lira ceza uygulandığını ifade eden Demirbaş, şu bilgileri verdi:

"Ekipler 84 kaçak yapı tespiti yaparken, kaldırım ve yol işgalinin önlemesine yönelik 3 bin 335 denetimde 14 kişiye 2 bin 142 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliği, çöp atım, izinsiz hafriyat dökümü gibi denetimlerde tespit edilen 62 kişiye ise 22 bin 698 lira, pazar yerinde kurallara uymayan 19 kişiye bin 425 lira para cezası kesildi. İlçe genelinde 57 adet teraziye damgalama işlemi verildi."

Demirbaş, ilçede bir yılda 153 iş yeri ruhsatı verildiğini, bunlardan 49 bin 559 lira harç bedeli alınarak belediyeye gelir sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA