Başkentten ihracat yılın ilk yarısında 4,4 milyar dolara ulaştı

haziran döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 23,7 artarak 4,4 milyar dolara yükseldi.

haziran döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 23,7 artarak 4,4 milyar dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ilk 6 ayda ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde Ankara'dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artışla 4 milyar 441 milyon 806 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde Ankara'dan 3 milyar 590 milyon 149 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-haziran döneminde ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 409 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 404 milyon 217 bin dolarla Çin, 322 milyon 703 bin dolarla Almanya, 165 milyon 899 bin dolarla Irak ve 165 milyon 336 bin dolarla İtalya takip etti.

"Otomotiv endüstrisi"nin ihracatı yüzde 6,5 arttı

Başkentten yılın ilk yarısında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 726 milyon 503 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 703 milyon 200 bin dolarla "makine ve aksamları", 587 milyon 54 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 584 milyon 404 bin dolarla "madencilik ürünleri" ve 314 milyon 881 bin dolarla " elektrik elektronik" takip etti.

Söz konusu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 113,2 ile "mücevher" oldu. Bu sektörü, yüzde 88 ile "halı", yüzde 60,8 ile "madencilik ürünleri" izledi.

Başkent ekonomisinde önemli paya sahip olan "otomotiv endüstrisi"nin ihracatı bu dönemde yüzde 6,5 artarken, "savunma ve havacılık sanayisi" dış satımı yüzde 11,3 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal