Başkentten geldi, Mardin'deki köy kadınlarının umudu oldu

Başkentten, istihdama katkı sağlamak için Mardin'e gelen Hilal Baran, Ömerli ilçesinin ilk tekstil atölyesini kurdu, çoğu köylerden gelen 37 kadına umut oldu.

Ankara'da evinde boncuk dizerek aksesuar tasarlayan iki çocuk annesi Baran, hazırladığı ürünleri satmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin yolunu tuttu.

Bölgede istihdama katkı sağlamak isteyen Baran, Diyarbakır'ın Silvan ve Mardin'in Midyat ilçelerinde ortaklarla atölyeler kurdu.

Baran, daha sonra tekstil atölyesinin bulunmadığını öğrendiği Ömerli ilçesinde yatırım yapma kararı aldı.

İŞKUR desteğiyle ilçenin ilk tekstil atölyesini kuran Baran, çoğu köylerden gelen 37 kadını istihdam etti.

Ürünleri çevre illere satan çalışanlarla toplam 57 kişiye istihdam sağlayan Baran'ın hedefi, 200 kişiye iş ve AŞ vermek.

"İki çocuğum Ankara'da, ben Ömerli'ye yerleştim"

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımı iken evde aksesuarlar yapmaya başladığını, daha sonra bu işi dört ev hanımıyla atölyeye taşıdıklarını söyledi.

Zamanla işlerini büyüttüklerini, daha çok satış yapmak için bölge illerini ziyaret ettiğini anlatan Baran, bölgede kadın istihdamının az olduğunu gördüğünü belirtti.

"Ankara'da yüzlerce atölye var ama Doğu'ya baktığımızda bir sürü genç işsizimiz var. Burada hiç atölye olmadığını, işsizliğin yüksek olduğunu öğrendik." diyen Baran, bölgeye atölye kurmaya karar verdiğini aktardı.

Baran, "Doğusuyla batısıyla burası bizim ülkemiz. Yatırım için neden Doğu olmasın dedik. Şu anda iki çocuğum Ankara'da ama ben Ömerli'ye yerleştim. Bir buçuk senedir burada yaşıyorum. Halimden de memnunum. İyi ki de gelmişim. İşsizlerin umudu oldum." dedi.

"Önceliğimiz kadınlar"

Bölgede bir nebze de olsa istihdama katkı sunmayı arzu ettiğini dile getiren Baran, özellikle kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını, meslek sahibi olmasını istediğini ifade etti.

Baran, şöyle devam etti:

"İlk tekstil atölyesini biz açtık. Atölyede 37, saha elemanları ile 57 kişi istihdam ediyoruz. İşimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 200 kişi istihdam etmek. İlk tekstil atölyesini biz açtık. İnsanlara bir vasıf kazandırmak, ekmek kapısı olmak ve üretime katkıda bulunmak güzel. Önceliğimiz kadınlar. Çalışanlar içinde anneler, genç kızlar var. Elimizden geldiğince bütün köylere ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah burada büyük bir fabrika haline geliriz."

İş insanlarını yatırım için bölgeye davet eden Baran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yatırım için bakir olduğunu belirtti.

Baran, devlet imkanlarından faydalanmak, işçi gücünden yararlanmak isteyenlere bölgeye yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Burası üretim için uygun. İş adamlarını, iş kadınlarını Güneydoğu'da görmek istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar." diye konuştu.

Anne ve kız birlikte çalışıyorlar

Atölyede kızıyla çalışan Necla Erslem, bu işi kendilerine sağlayanlara teşekkür etti.

Kızıyla çalışmaktan duyduğu mutluluğu anlatan Erslem, "İlçemizde çalışıyoruz. Allah razı olsun onlardan." ifadelerini kullandı.

Kızı Semanur Arslan da 5 ay önce atölyede çalışmaya başladığını, memnun olduğunu aktardı.

"Çocuklarım için çalışıyor, onları okutmak istiyorum"

Arslan, "Ömerli'de hiç tekstil atölyesi yoktu. Açıldığı için mutluyuz. Evimize ekmek götürüyoruz. İşimiz burada çok güzel yürüyor. Özellikle Hilal ablamıza çok teşekkür ederiz. Bir kadının böyle bir iş yaratmasından çok mutluyuz. Bizi yetiştiriyor." dedi.

Beş çocuk annesi Atiye Ökmen de böyle bir işe kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocuklarım için çalışıyor, onları okutmak istiyorum. Hilal ablamız burayı açtığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA