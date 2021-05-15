Başkentteki Zafer Anıtı belediye ekiplerince temizlendi
Başkentin simgelerinden Ulus'taki Zafer Anıtı, yıkanarak temizlendi.
Başkentin simgelerinden Ulus'taki Zafer Anıtı, yıkanarak temizlendi.
Gece saatlerinde Ulus Meydanı'na gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Zafer Anıtı'nı temizlemek için çalışma başlattı.
Asansörlü merdiven yardımıyla anıtın tepesine çıkan bir görevli, tazyikli suyla temizlik yaptı.
Zafer Anıtı'nın belediye ekiplerince düzenli olarak temizlendiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici