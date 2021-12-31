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Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Başkentteki yılbaşı denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinden takip ediliyor.

ANKARA (AA) - Başkentteki yılbaşı denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinden takip ediliyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, KGYS'de kentin ana cadde, kavşak ve işlek noktalarında yapılan denetimleri izledi.

Vatandaşların yılbaşı kutlamalarını güven ve huzur içinde yapmaları için saat 20.00'den cumartesi sabah 08.00'e kadar tedbirlerin aralıksız sürdürüleceğini söyleyen Gür, özellikle alışveriş merkezleri ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde daha fazla önlem alacaklarını ifade etti.

Alkollü sürücülere yönelik denetimlerin de gece boyunca devam edeceğini dile getiren Gür, "Ankara'da 16 bin 200 personelle görev yapılacaktır. Trafik ekipleri olarak da 2 bin 200 personelimiz görev yapacak." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Erdoğan da ihbar ve anonsları ekiplere anbean aktardıklarını bildirdi.

Yeni yıl için tedbirlerin tamamlandığını belirten Erdoğan, KGYS ekranlarından binlerce noktaya bağlandıklarını kaydetti.

Erdoğan, olumsuz durumlarda ekipleri anında yönlendirerek olaylara müdahale ettiklerini söyledi.

Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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