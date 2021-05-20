Ankara'da baba ve oğlu 10 bin tane uyuşturucu hap ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da baba ve oğlu 10 bin tane uyuşturucu hap ile yakalandı

Ankara'da baba ve oğlu 10 bin tane uyuşturucu hap ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından aranan baba ve oğlu 10 bin adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından aranan baba ve oğlu 10 bin adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 günlük takibin ardından Örnek Mahallesi 662'inci sokaktaki adrese baskın düzenledi.

Ekipler evde yaptıkları aramada, saksılar içerisinde 5 kök Hint keneviri ve 16 ayrı poşet içerisinde farklı şekil ve renklerde ağırlığı 3,22 kilogram olan 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda adreste bulunmayan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında firari olarak aranan Mehmet Yılmaz ile oğlu Mertcan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Altındağ Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliğine getirilen şüphelilerin, cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda benzer suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Necati Şaşmaz Ceyda Düvenci
Spor Ozan Tufan Arda Turan Adem Büyük Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da baba ve oğlu 10 bin tane uyuşturucu hap ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 07:54:11. #1.13#

title