Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

07.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:02

Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, narkotim ekiplerince Sincan ve Keçiören'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, ayrıca 12 kilo esrar, 60 gram toz esrar, 1 gram eroin, hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA