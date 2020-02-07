Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, narkotim ekiplerince Sincan ve Keçiören'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, ayrıca 12 kilo esrar, 60 gram toz esrar, 1 gram eroin, hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.