Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

07.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:02
Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, narkotim ekiplerince Sincan ve 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, ayrıca 12 kilo esrar, 60 gram toz esrar, 1 gram eroin, hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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