Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 28 kişi tutuklandı - Haberler
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Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 28 kişi tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 28 kişi tutuklandı

Ankara'da narkotik ekiplerince 15-21 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 322 şüpheliden 28'i tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da narkotik ekiplerince 15-21 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 322 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 1 kilogram skunk, 470 gram esrar, 2 kilo 700 gram eroin, 230 gram metamfetamin ve 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 322 zanlıdan 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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