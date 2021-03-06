Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
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Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

06.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:25
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaret faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Ankara'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaret faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Kahramankazan, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde belirlenen adreslerde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 45 gram esrar, 40 gram eroin, 16 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, hassas terazi, 60 bin lira değerinde iki senet, 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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