Başkentteki sokak köpekleri nakit ve mama desteği sağlanarak sahiplendiriliyor
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Başkentteki sokak köpekleri nakit ve mama desteği sağlanarak sahiplendiriliyor

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Başkentteki sokak köpekleri nakit ve mama desteği sağlanarak sahiplendiriliyor

Mamak Belediyesi, "Sahiplenmek Sizden Destek Bizden" projesi kapsamında, rehabilite ettiği sokak köpeklerini, bir yıl boyunca aylık 150 lira ya da mama desteği sağlayarak sahiplendiriyor.

Mamak Belediyesi, "Sahiplenmek Sizden Destek Bizden" projesi kapsamında, rehabilite ettiği sokak köpeklerini, bir yıl boyunca aylık 150 lira ya da mama desteği sağlayarak sahiplendiriyor.

Proje kapsamında, sokaklardan toplanan başıboş köpekler, belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'ne getiriliyor. Burada sağlık kontrolleri, bakımları ve aşıları yapılan köpekler ardından sahiplendiriliyor.

Projeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sağlıklı, aşılı ve kısırlaştırılmış sokak kökenli köpekler ile petshoplardan satın alınan evcil hayvanların, sokağa geri dönmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hayvan sevgisinin önemine değinen Köse, "Hayatımız boyunca hayvan dostlarımız hep yanımızda olacak. Mamak Belediyesi olarak can dostlarımızın yanında olmaya, onları korumaya, ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kampanyamız 1 yıl sürecek"

Köse, 2 yılda 250'nin üstünde sokak hayvanını sıcak yuvasıyla buluşturduklarını belirterek, sahiplendirme sonrası bakım, uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de verdiklerini ifade etti.

Gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere nakit ve mama desteğinde bulunduklarını dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayı başlatalı henüz 3 gün oldu ve 50'ye yakın talep var. Kampanyamız 1 yıl sürecek. Sadece Mamak ilçemizde değil Ankara'da yaşayan tüm hayvan severlerimiz kampanyamızdan faydalanabilir. Hayvan sahiplenen hemşerilerimize, sahiplenmeye teşvik etmek adına her ay 150 liralık bir destek sunuyoruz. 'Ben para almayayım, mama desteği verin' diyen vatandaşımıza da her ay bir yıl süreyle mama desteği vereceğiz. Can dostlarımızın sahiplendirilmesi, yeni bir ailesinin olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Vatandaşlarımıza satın almayın, sahiplenin çağrımızı bir kez daha buradan yineliyor, bugüne kadar can dostlarımızı sahiplenen hemşerilerimize de teşekkür ediyorum."

Kampanyadan yararlanmak isteyen hayvan severler, belediyenin bakım evine kimlik bilgileri ile başvurarak hayvan sahiplenebilirler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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