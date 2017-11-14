Başkentteki Silahlı Kavga
Başkentte, kahvehanede çıkan kavgada silahla bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Başkentte, kahvehanede çıkan kavgada silahla bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kızılay'daki bir kahvehanede 12 Kasım'da çıkan tartışmada Yusuf Akça'yı öldürdüğü, Türkan B'yi yaraladığı iddia edilen Abdullah Çimen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çimen, Suçüstü Bürosunda görevli cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Çimen, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Çimen'in tutuklanmasına karar verdi.