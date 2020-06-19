Başkentteki okul bahçeleri LGS öncesi yıkandı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavının (LGS) düzenleneceği okulların bahçesinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavının (LGS) düzenleneceği okulların bahçesinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği Dairesi ekiplerince gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için hijyenik koşullarda sınava girmeleri için ortam hazırlandı.

Ekipler, yarın kent genelinde LGS'nin gerçekleştirileceği 300 ilk ve ortaokulun bahçesini 20 süpürme aracıyla yıkadı.

Kaynak: AA